Дрони ГУР атакували станцію "Ліски" у Воронезькій області РФ - джерело

Інфраструктура вузлової залізничної станції "Ліски" у Воронезькій області РФ була уражена дронами 17 серпня внаслідок операції Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в ГУР, операція здійснена спільно з підрозділами ДПСУ та іншими складовими Сил оборони України. За інформацією співрозмовника у воєнній розвідці, в результаті ураження порушено залізничне сполучення та зупинено проходження залізничного транспорту через станцію. Відтак зірвано постачання боєприпасів та особового складу окупаційної армії.

У ГУР підкреслюють, що залізнична станція "Ліски" є важливим залізничним вузлом в системі логістичного забезпечення угруповань окупаційних сил на тимчасово окупованій території України.