17:12 16.09.2025

"Дім Рональда МакДональда" очікує отримати дозвіл на будівництво на території Охматдиту в грудні-2025

Благодійна організація "Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні" планує розпочати будівництво першого в Україні "Дому Рональда МакДональда" для безкоштовного проживання сімей з важкохворими дітьми на території національної дитячої спеціалізованої лікарні (НДСЛ) "Охматдит" (м. Київ) та очікує отримати дозвіл на будівництво в грудні 2025 року.

"Наразі ми завершуємо розроблення проєктної документації, з подальшим проходженням комплексної експертизи, після чого подаємо документи на отримання дозволу на будівництво. За нашими прогнозами, це відбудеться в грудні 2025 року, після чого ми розпочнемо будівництво дому", - пояснили в пресслужбі організації і додали, що зараз вже затверджений для подальшого проєктування архітектурний план будівлі.

Планується, що будівля матиме п’ять поверхів, загальну площу 3,5 тис. кв. м і 50 окремих спальних кімнат. Родини зможуть користуватися кухнею, пральнями, ігровою кімнатою, бібліотекою та іншими зручностями. Частина кімнат буде обладнана як інклюзивний простір.

За оцінками Фундації, програма щороку надаватиме підтримку близько 2,6 тис. дітей та їхніх родин, що становитиме приблизно 36 тис. безкоштовних ночівель. Програма забезпечить психологічну та соціальну підтримку сім’ям, зменшуючи фінансове навантаження на проживання та харчування.

Договір спільної діяльності між "Охматдитом" та Фундацією укладено 29 серпня 2023 року та погоджено Кабінетом міністрів розпорядженням від 1 серпня 2023 року № 667-р. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко наголосив на важливості проєкту для родин, чиї діти лікуються далеко від дому.

Початок підготовчих і будівельно-монтажних робіт заплановано на грудень 2025 року, а введення будівлі в експлуатацію – на перший квартал 2027 року.

Як повідомлялось, в серпні цього року ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд.", яке розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald’s , передало понад 17,6 млн грн на зведення Дому Рональда МакДональда в Україні на території НДСЛ "Охматдит" у Києві.

Теги: #охматдит #макдональд

