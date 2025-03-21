Будівельні роботи з відновлення "Охматдиту" можуть розпочатися в травні – Ляшко

Будівельні роботи з відновлення пошкодженої внаслідок ракетної атаки НДСЛ "Охматдит" можуть розпочатися в травні або на початку червня, прогнозує міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Зараз ми очікуємо завершення розробки проєктної документації. Квітень проходимо всі експертизи, розпочинаємо торги на будівельника, в травні – на початку червня повинні розпочатися будівельні роботи", - сказав він в ефірі телемарафону в п’ятницю.

За словами міністра, будівельні роботи "мають завершитись до початку холодів цього року".

Він також зазначив, що будівлі на території лікарні, які мають статус історичних пам’яток, не задіяні в лікувальному процесі.

"Ці історичні пам'ятки не впливають на лікувальний процес. Наше ключове завдання - якомога швидше працювати над відновленням того, що дотичне до лікувального процесу", - сказав він.