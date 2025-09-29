Інтерфакс-Україна
Економіка
15:57 29.09.2025

Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні за 7 міс. збільшився на 16,1% – Держстат

Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні в січні-липні 2025 року збільшився на 16,1% порівняно з аналогічним періодом 2024 року – до 117,7 млрд грн, свідчать дані Державної служби статистики (Держстат).

Як повідомило статвідомство, за 7 міс.-2025 обсяги зведення будівель виросли на 27,7%, з них житлових будинків – на 12%, нежитлових – на 36,4%. Обсяги будівництва інженерних споруд виросли лише на 8%.

Частка нового будівництва у загальному обсязі виконаних будівельних робіт становила у січні-липні 43,4%, ремонту – 29%, реконструкції та інших робіт – 27,6%.

Згідно даних Держстату, цьогоріч у січні-липні індекс будівельної продукції сягнув 110% до відповідного періоду минулого року, при цьому в житловому будівництві показник становить 104,9%, у нежитловому – 128,7%, в інженерному – 102,4%.

В липні індекс будівельної продукції сягнув 144,5% до минулорічного показника, а відносно червня-2025 – 97,2%.

За сезонно скоригованими даними відомства, індекси будівельної продукції у липні-2025 у житловому будівництві становили 57%, у нежитловому – 136,8%, в інженерному – 165%, а з урахуванням ефекту календарних днів показники становлять 59,6%, 130,1% і 156,6% відповідно.

Держстат зазначає, що публікацію даних було відкладено через воєнний стан. Статдані наведено без урахування тимчасово окупованої території та частини території, де ведуться (велися) бойові дії, та з урахуванням уточнень нескоригованих даних на останню дату за 2025 рік.

Теги: #будівельні_роботи #статистика

