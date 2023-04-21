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21:01 21.04.2023

Департамент охорони культспадщини КМДА наказав зупинити будь-які будівельні роботи в історичному "Будинку з комахами"

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Департамент охорони культспадщини КМДА наказав зупинити будь-які будівельні роботи в історичному "Будинку з комахами"

Департамент охорони культурної спадщини Київської міськдержадміністрації виніс припис щодо зупинення будь-яких будівельних робіт на об'єкті на вул. Володимирській, 93 у столиці, відомому як "Будинок з комахами".

"Станом на 20 квітня 2023 року департамент разом із громадськістю, департамент місцевого благоустрою та Голосіївське управління поліції за результатами чергового огляду зупинили проведення робіт за адресою вул. Володимирська, 93", - повідомив департамент охорони культурної спадщини КМДА у фейсбуці у п'ятницю.

Водночас наголошується, що "Будинок з комахами" внесено до переліку об'єктів культурної спадщини Києва наказом №45 від 29 липня 2021 року. Тому для виконання робіт власники будівлі зобов'язані отримати погодження проєктної документації та відповідний дозвіл.

Крім того, винесено припис про надання науково-проєктної документації на проведення ремонтно-реставраційних робіт. Також за зверненням департаменту міського благоустрою було скасовано контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою, направлено заяву до поліції про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно з повідомленням, у 2019-2021 роках місто направило Мінкульту дані про 1,5 тис. нововиявлених пам'яток культурної спадщини для внесення їх до Держреєстру нерухомих пам'яток України, однак за зазначений період до департаменту надійшло лише дев'ять наказів про внесення/не внесення 72 об'єктів, що становить 4,7% від загальної кількості поданих об'єктів.

Раніше Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) засудило руйнування будівель в історичному центрі Києва та заявило, що "облікова документація на цей об'єкт ("Будинок з комахами" - ІФ) для внесення його до Державного реєстру нерухомих пам'яток України на розгляд МКІП поки що не надходила".

 

Теги: #київ #призупинення #культурна_спадщина #будівельні_роботи

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