Інтерфакс-Україна
Економіка
20:55 12.05.2025

Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні у I кварталі зросли на 6,7% – Держстат

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Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні у I кварталі зросли на 6,7% – Держстат

Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні у січні-березні 2025 року зросли на 6,7% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За даними статвідомства, у першому кварталі 2025 року до першого кварталу 2024-го ціни збільшилися в усіх сегментах будівництва: у житловому будівництві зростання становило 7,2%, у нежитловому – 7%, в інженерному – 6,3%. Порівняно попереднім кварталом ціни зросли на 1,9%, 2,1% та 1,9% відповідно.

У березні-2025 до березня-2024 ціни на будівельні роботи зросли на 6,8%, зокрема у житловому секторі – на 7,1%, нежитловому – на 7,2%, інженерному – 6,4%. Порівняно з попереднім місяцем ціни зросли на 1%, 0,7% та 0,6% відповідно.

Як повідомлялося, у 2024 році ціни на будмонтажроботи збільшилися на 7,9% порівняно з попереднім роком, а у 2023-му – виросли на 15,8% до 2022 року.

Держстат вказав, що показники наведені без урахування тимчасово окупованих територій і частини територій, де ведуться (велися) бойові дії.

Теги: #будівельні_роботи #ціна

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