Відділення трансплантації кісткового мозку в Охматдиті відновить роботу вже в серпні — Свириденко

У серпні в національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" знову запрацює відділення трансплантації кісткового мозку, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко під час візиту до лікарні з нагоди Дня медичного працівника.

"Уже в серпні в лікарні буде відновлено відділення трансплантації кісткового мозку. Усі необхідні роботи з відбудови мають бути завершені до кінця року", - написавла Свириденко у Facebook в неділю.

Вона також привітала всіх медичних працівників зі святом та подякувала команді Охматдиту й усім медикам за витримку, професіоналізм і людяність.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1F2eUEotu3/