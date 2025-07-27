22:51 27.07.2025
Відділення трансплантації кісткового мозку в Охматдиті відновить роботу вже в серпні — Свириденко
У серпні в національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" знову запрацює відділення трансплантації кісткового мозку, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко під час візиту до лікарні з нагоди Дня медичного працівника.
"Уже в серпні в лікарні буде відновлено відділення трансплантації кісткового мозку. Усі необхідні роботи з відбудови мають бути завершені до кінця року", - написавла Свириденко у Facebook в неділю.
Вона також привітала всіх медичних працівників зі святом та подякувала команді Охматдиту й усім медикам за витримку, професіоналізм і людяність.
Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1F2eUEotu3/