12:02 07.08.2025

Нова очільниця МЗС Румунії прибула до Києва, відвідала "Охматдит"

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Тою повідомила про візит до Києва у четвер, після проведення переговорів у столиці вона вирушить до Чернівців.

"Перший двосторонній візит міністра закордонних справ Румунії до Києва з часів вторгнення Росії у 2022 році розпочинається сьогодні. Це яскравий сигнал нашої непохитної солідарності з Україною. Я проведу переговори з високопосадовцями України з усіх питань, що становлять спільний інтерес, а потім продовжу візит до Чернівців", - написала вона у соцмережі Х.

За словами міністерки, день розпочався з відвідування дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, через рік після того, як вона була навмисно та жорстоко атакована РФ.

"Це був жахливий воєнний злочин, який сколихнув світ і який не залишиться безкарним", - зазначила вона.

Також Тою відвідала Школу супергероїв, яка діє при Національному інституті раку.

"Мене глибоко зворушила рішучість цих дітей продовжувати навчання, одночасно проходячи тривале лікування. Фонд першої леді Олени Зеленської за підтримки міжнародних партнерів наполегливо працює над тим, щоб для цих дітей було більше світлих днів. Я висловила своє щире захоплення та найкращі побажання всім цим супергероям, які вчать нас ніколи не здаватися", - наголосила міністр.

Вона запевнила, що Румунія продовжуватиме бути на боці українців у їхній законній боротьбі.

Як повідомлялося, в червні 2025 року було затверджено новий коаліційний уряд Румунії на чолі з колишнім тимчасовим президентом і лідером Націонал-ліберальної партії Іліє Боложаном.

До нового румунського уряду увійшли 16 міністрів і кілька віцепрем'єрів. Посаду міністра оборони та міністра закордонних справ отримали представники проєвропейського Союзу за порятунок Румунії (USR) – Йонуц Моштяну та Оана Тою відповідно.

