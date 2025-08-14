Інтерфакс-Україна
Медицина
13:32 14.08.2025

McDonald's в Україні передає понад 17,6 млн грн на будівництво благодійного простору в "Охматдиті"

2 хв читати
McDonald's в Україні передає понад 17,6 млн грн на будівництво благодійного простору в "Охматдиті"

ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд.", яке розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald’s , передає понад 17,6 млн грн на зведення першого Дому Рональда МакДональда в Україні на території національної дитячої спеціалізованої лікарні (НДСЛ) "Охматдит" у Києві, повідомила пресслужба компанії.

У пресрелізі уточнюється, що кошти були зібрані в ході акції "Долонька щастя", а будівництво об'єкту з орієнтовною площею 3,5 тис. кв. м, який розрахований на 50 кімнат, розпочнеться у четвертому кварталі цього року за адресою лікарні вул.В. Чорновола, 28/1.

Зазначається, що програма Дому Рональда МакДональда забезпечить комфорт, підтримку й ресурси для сімей з госпіталізованими дітьми на території лікарні, де щороку проходять лікування понад 20 тис. дітей з усієї країни й здійснюється приблизно 10 тис. операцій.

"Дім Рональда МакДональда забезпечить до 36 тис. безкоштовних ночівель на рік для родин (діти яких є пацієнтами "Охматдиту" – ІФ-У) і зменшить фінансове навантаження на сім’ї у найважчі для них часи", — коментує генеральна директорка McDonald’s в Україні, Чехії та Словаччині й голова наглядової ради "Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні" Юлія Бадрітдінова.

Загалом у світі існує 385 таких програм. Цей проєкт є ініціативою благодійної організації "Фундація Дім Рональда МакДональда", яка вже дев’ятий рік створює сімейні кімнати в українських лікарнях. Реалізація програми "Дім Рональда МакДональда" на території найбільшої дитячої лікарні країни стала можливою завдяки суттєвій підтримці з боку держави, міжнародних інституцій, благодійних організацій та компаній. Зокрема, фахівці "МакДональдз" координують процес проєктування на волонтерських засадах.

БО "Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні" розпочала роботу 2016 року. Це частина глобальної благодійницької мережі, заснованої 1974 року в США, що працює у 62 країнах світу. Фундація підтримує розвиток сімейно орієнтованої медицини, що передбачає залучення всієї сім’ї до лікування дитини.

Перший заклад мережі McDonald’s в Україні відкрито 24 травня 1997 року в Києві. Наразі 113 ресторанів працюють в Україні, ще 15 ресторанів зачинено через вимоги безпеки.

Теги: #mcdonalds #охматдит

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:02 07.08.2025
Нова очільниця МЗС Румунії прибула до Києва, відвідала "Охматдит"

Нова очільниця МЗС Румунії прибула до Києва, відвідала "Охматдит"

22:51 27.07.2025
Відділення трансплантації кісткового мозку в Охматдиті відновить роботу вже в серпні — Свириденко

Відділення трансплантації кісткового мозку в Охматдиті відновить роботу вже в серпні — Свириденко

14:18 08.07.2025
Операційною директоркою McDonald’s в Україні призначено Ірину Кириленко

Операційною директоркою McDonald’s в Україні призначено Ірину Кириленко

13:48 08.07.2025
ГУР оприлюднило дані воєнного злочинця, причетного до російського удару по дитячій лікарні "Охматдит"

ГУР оприлюднило дані воєнного злочинця, причетного до російського удару по дитячій лікарні "Охматдит"

12:54 20.06.2025
Правоохоронці підтвердили відсутність кримінальних проваджень проти керівників підрядника реконструкції сучасного корпусу "Охматдиту" - Ляшко

Правоохоронці підтвердили відсутність кримінальних проваджень проти керівників підрядника реконструкції сучасного корпусу "Охматдиту" - Ляшко

15:36 13.06.2025
McDonald's відкрив новий заклад у Львові

McDonald's відкрив новий заклад у Львові

17:14 07.05.2025
McDonald’s відкрив перший ресторан у Мукачеві та шостий у співпраці з АЗС

McDonald’s відкрив перший ресторан у Мукачеві та шостий у співпраці з АЗС

16:42 30.04.2025
Оголошення тендерів на відновлення двох корпусів "Охматдиту" та ремонт 3 корпусу заплановані на травень-2025 - Ляшко

Оголошення тендерів на відновлення двох корпусів "Охматдиту" та ремонт 3 корпусу заплановані на травень-2025 - Ляшко

15:09 30.04.2025
Обсяг використаних коштів для відновлення "Охматдиту" досяг 36,2 млн грн – замміністра охорони здоров’я

Обсяг використаних коштів для відновлення "Охматдиту" досяг 36,2 млн грн – замміністра охорони здоров’я

14:34 30.03.2025
У корпусі ЦДКК, постраждалому від атаки РФ, завершено 30% ремонтних робіт - УЧХ

У корпусі ЦДКК, постраждалому від атаки РФ, завершено 30% ремонтних робіт - УЧХ

ВАЖЛИВЕ

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо зниження на 30% з 1 березня цін на найбільш затребувані ліки

ОСТАННЄ

В Україні лабораторно підтвердили випадки нових субваріантів коронавірусу Nimbus та Stratus - МОЗ

ЮНІСЕФ поставила в Україну 136 тис. доз вакцини АКДП у межах співпраці України з Gavi

Аптечна мережа "9-1-1" призупинила роботу мобільних аптек у Харківській та Херсонській областях

Нова мобільна реабілітаційна команда УЧХ запрацювала у Кременчуці

В Україні відсутні суб’єкти господарювання, які отримали дозвіл на паралельний імпорт ліків - МЗУ

До законопроекту про податкові зміни для реалізації концепції Defence City надійшли правки, які можуть спричинити дефіцит ліків – ЄБА

Новий штам COVID-19 Stratus виявлено у семи областях України

УЧХ очолює рейтинг доброчинних організацій України

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Лабораторна діагностика від початку року здорожчала на 7-9% - "Сінево"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА