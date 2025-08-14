McDonald's в Україні передає понад 17,6 млн грн на будівництво благодійного простору в "Охматдиті"

ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд.", яке розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald’s , передає понад 17,6 млн грн на зведення першого Дому Рональда МакДональда в Україні на території національної дитячої спеціалізованої лікарні (НДСЛ) "Охматдит" у Києві, повідомила пресслужба компанії.

У пресрелізі уточнюється, що кошти були зібрані в ході акції "Долонька щастя", а будівництво об'єкту з орієнтовною площею 3,5 тис. кв. м, який розрахований на 50 кімнат, розпочнеться у четвертому кварталі цього року за адресою лікарні вул.В. Чорновола, 28/1.

Зазначається, що програма Дому Рональда МакДональда забезпечить комфорт, підтримку й ресурси для сімей з госпіталізованими дітьми на території лікарні, де щороку проходять лікування понад 20 тис. дітей з усієї країни й здійснюється приблизно 10 тис. операцій.

"Дім Рональда МакДональда забезпечить до 36 тис. безкоштовних ночівель на рік для родин (діти яких є пацієнтами "Охматдиту" – ІФ-У) і зменшить фінансове навантаження на сім’ї у найважчі для них часи", — коментує генеральна директорка McDonald’s в Україні, Чехії та Словаччині й голова наглядової ради "Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні" Юлія Бадрітдінова.

Загалом у світі існує 385 таких програм. Цей проєкт є ініціативою благодійної організації "Фундація Дім Рональда МакДональда", яка вже дев’ятий рік створює сімейні кімнати в українських лікарнях. Реалізація програми "Дім Рональда МакДональда" на території найбільшої дитячої лікарні країни стала можливою завдяки суттєвій підтримці з боку держави, міжнародних інституцій, благодійних організацій та компаній. Зокрема, фахівці "МакДональдз" координують процес проєктування на волонтерських засадах.

БО "Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні" розпочала роботу 2016 року. Це частина глобальної благодійницької мережі, заснованої 1974 року в США, що працює у 62 країнах світу. Фундація підтримує розвиток сімейно орієнтованої медицини, що передбачає залучення всієї сім’ї до лікування дитини.

Перший заклад мережі McDonald’s в Україні відкрито 24 травня 1997 року в Києві. Наразі 113 ресторанів працюють в Україні, ще 15 ресторанів зачинено через вимоги безпеки.