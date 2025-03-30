Інтерфакс-Україна

Події

14:34 30.03.2025

У корпусі ЦДКК, постраждалому від атаки РФ, завершено 30% ремонтних робіт - УЧХ

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У корпусі ЦДКК, постраждалому від атаки РФ, завершено 30% ремонтних робіт - УЧХ
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

У будівлі Центру дитячої кардіології та кардіохірургії, постраждалій внаслідок ракетного удару Росії по Києву влітку 2024 р., завершено 30% ремонтних робіт, повідомив Український Червоний Хрест (УЧХ), який разом із закордонними партнерами бере участь у відновленні закладу.

"Нещодавно з моніторинговим візитом кардіоцентр відвідали представники Канадського Червоного Хреста — одного з партнерів, за фінансової підтримки якого проводяться відновлювальні роботи", - зазначив УЧХ у Фейсбуці.

За словами голови європейського регіону Канадського Червоного Хреста Аскара Умарбекова, його організація зробила свій внесок у реконструкцію та ремонтні роботи кардіологічного центру.

"Через Український Червоний Хрест ми інвестували 500 тис. канадських доларів для проведення ремонтних робіт", - наголосив Умарбеков.

Центр дитячої кардіології та кардіохірургії - це унікальний медичний заклад не лише для України, а й для Європи. Центр здатен надавати допомогу дітям із вродженими вадами серця з перших хвилин життя. До пошкодження внаслідок російського масованого ракетного обстрілу Києва (8 липня 2024 р.) Центр приймав близько 1000 дітей щороку.

Теги: #ремонт #цдкк #тчху #охматдит #учх

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