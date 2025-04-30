Інтерфакс-Україна
Події
16:42 30.04.2025

Оголошення тендерів на відновлення двох корпусів "Охматдиту" та ремонт 3 корпусу заплановані на травень-2025 - Ляшко

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Оголошення тендерів на відновлення двох корпусів "Охматдиту" та ремонт 3 корпусу заплановані на травень-2025 - Ляшко

Ремонт токсикологічного та адміністративного корпусів дитячої лікарні "Охматдит", які є історичними пам’ятками, запланований на травень 2025 року, для нового корпусу лікарні в першій половині травня оголосять тендер на капітальні ремонтні роботи.

"Охматдит має стати для країни прикладом прозорої й доброчесної відбудови, саме тому над кожним етапом ми працюємо спільно з лікарнею та Радою з відновлення. Ми прагнемо якнайшвидше відновити лікарню та розширити доступ до високоспеціалізованої медичної допомоги. Наш стратегічний пріоритет - модернізувати лікарню відповідно до найкращих світових стандартів, зробити її ще прогресивнішою, ніж до російського удару", - зазначив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко на пресбрифінгу в середу.

За його словами, зараз на фінальній стадії розробка проєктно-кошторисної документації на відновлення нового корпусу - вона проходить державну експертизу. Фінансуватиметься капітальний ремонт із коштів, зібраних на рахунках БФ "Охматдит - здорове дитинство".

Перед оголошенням тендеру планують провести ринкові консультації з будівельними компаніями, аби залучити до тендеру якомога більше учасників та посприяти конкуренції.

Як зазначив заммінінстра охорони здоров’я Едем Адамов, загалом для відновлення нового корпусу вже витрачено 7,5 млн грн, платником яких є БФ "Таблеточки", на першочергові протиаварійні роботи, також 132 тис. грн від фонду використано для технагляду за корпусом. Завдяки Світовому банку залучено службу замовника (time-based договір). Крім того, для відновлення нового корпусу підписано контракт на розробку проєктної документації на 13,77 млн грн. Оголошення процедури закупівлі на капремонтні роботи планується в першій половині травня цього року, а їх орієнтовна вартість складе 396 млн грн.

Він додав, що для відновлення токсикологічного корпусу вже погоджена Департаментом охорони культурної спадщини Києва науково-проєктна документація. Вже оголошено процедуру закупівлі та проведення консерваційних робіт, переможцем якої є будівельно-інжинірингова компанія ПП"Спецсервіс", сума контракту складає 4,85 млн грн а початок робіт заплановано у травні 2025 року. Підкреслюється, що фінансування консервації забезпечено через платформу "United24".

Щодо адмінкорпусу, то, за словами Адамова, інститутом "УкрНДІпроектретаврація" розроблена науково-проєктна документація та вже отримано позитивний висновок. Оголошення процедури закупівлі будробіт з консервації корпусу заплановано на травень 2025 року, їх орієнтовна вартість - майже 868 тис. грн, а джерелом фінансування виступила платформа "United24".

Також потребує відновлення або знесення та відбудови хірургічний корпус та трансформаторна підстанція.

"Головне, щоб всі зрозуміли, що наш пріоритет зараз у програмі – це саме лікувальні корпуси, в яких ми найбільше надаємо медичну допомогу. Це стосується нового лікувально-діагностичного корпусу, навіть при тому, що ми не використовуємо всі 100% площ, оскільки деякі є пошкодженими, наприклад, як відділення трансплантації кісткового мозку, але тут кожен день отримує лікування щонайменше 350 дітей", - пояснив в.о. гендиректора НДСЛ "Охматдит" Олександр Урін.

За словами представників міністерства та Охматдиту, той факт, що два з пошкоджених корпусів є історичними та архітектурними пам’ятками, значно ускладнює та уповільнює процес відбудови.

Як повідомлялось, 8 липня 2024 року дитяча лікарня "Охматдит" зазнала ракетного удару. Було евакуйовано 627 дітей, двоє людей загинуло, п’ять корпусів лікарні пошкоджено. Внаслідок атаки пошкоджено або зруйновано обладнання на суму 338 млн грн.

Теги: #моз #тендери #охматдит

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