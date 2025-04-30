Обсяг використаних коштів для відновлення "Охматдиту" досяг 36,2 млн грн – замміністра охорони здоров’я

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Використані або укладені в контракти кошти для відбудови дитячої лікарні "Охматдит" (м. Київ) після руйнувань внаслідок ракетної атаки загалом досягли 36,2 млн грн, повідомив заступник міністра охорони здоров’я Едем Адамов.

"Проте зазначу, що 10,5 млн грн від благодійного фонду "Таблеточки" - це саме ці гроші, які використані першочергово обов'язково на боротьбу з наслідками атаки. Фонд "Таблеточки" постійно допомагає Охматдиту, це стосується паралельних процесів: інструментів, або ліків, або комп’ютерним забезпеченням, але це не стосується відбудови, тому цей процес, він онлайн", - сказав Адамов на пресбрифінгу в середу.

За його словами, загалом 21,1 млн грн було витрачено або закладено в контракти Охмадитом на процесно-проєктну документацію (ПКД) для нового корпусу (13,7 млн грн), вентиляційну систему (3,8 млн грн), тех. нагляд нового корпусу (46,2 тис.7 грн), науково-проєктну документацію для третього та дев’ятого корпусу (946,4 тис. грн і 200,2 тис. грн відповідно) та 2,4 млн грн витрачено для ПКД для трансформаторної підстанції.

Крім того, 4,6 млн грн вже витрачено або закладено в контракти з коштів, наданих United24. З них 4,5 млн грн - на протиаварійні та консерваційні роботи в третьому корпусі, 29,9 тис. грн - авторський нагляд третього корпусу та 49,9 тис. грн - технагляд.

Ще 10,5 млн грн були надані фондом "Таблеточки", з них 2,9 млн грн витрачено на передпроєктне обстеження (новий корпус), 7,2 млн грн - на протиаварійні роботи (новий корпус), 51,9 тис. - на технагляд нового корпусу та 273,6 тис. грн - на облікову документацію 9-го корпусу.

Як зазначалось в ході зустрічі, наразі на фінальній стадії розробка проєктно-кошторисної документації на відновлення нового корпусу, яка проходить держекспертизу. Капітальний ремонт фінансуватиметься завдяки коштам, зібраним БФ "Охматдит - здорове дитинство".

За словами Адамова, загальний обсяг фінансування, яке виділено для відновлення "Охматдиту" складає приблизно 1,416 млн грн та $11,2 млн від фонду The Howard G. Buffett Foundation (на закупівлю повного переліку пошкодженого обладнання у сучасному корпусі, проте обладнання на 146 млн грн вже надійшло). З цих коштів безпосередньо на рахунок Охматдиту надійшло понад 337 млн грн (в т.ч. $1млн від уряду Литви), ще приблизно 379 млн грн надійшло на рахунок БФ "Охматдит - здорове дитинство". 320 млн грн було зібрано у межах спільного збору платформу United24 та Monobank, 300 млн грн виділив з держбюджету український уряд, 80 млн грн на подолання наслідків атаки зібрав фонд "Таблеточки".

Як повідомлялось, 8 липня 2024 року дитяча лікарня "Охматдит" зазнала ракетного удару. Було евакуйовано 627 дітей, двоє людей загинуло, п’ять корпусів лікарні пошкоджено. Внаслідок атаки пошкоджено або зруйновано обладнання на суму 338 млн грн.