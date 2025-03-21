МОЗ вивчає пропозиції щодо реновації старого хірургічного корпусу "Охматдиту" – Ляшко

Міністерство охорони здоров'я вивчає пропозиції щодо реновації старого хірургічного корпусу НДСЛ "Охматдит", повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Це старий хірургічний корпус, також буде його повна реновація. Зараз проводиться тендер на відбір підрядника, який розробить, як мінімум, дві пропозиції. Перша - чи корпус зноситься повністю, а на цьому місці будується новий інноваційний корпус, чи повна реінновація буде в рамках існуючого корпусу", - сказав він в ефірі телемарафону в п’ятницю.

Ляшко зазначив, що на відновлення старого хірургічного корпусу буде спрямовані кошти Світового банку.

"Світовий банк акумулював на відновлення старого хірургічного корпусу в рамках проєкту HEAL Ukraine (проєкт "Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя" - ІФ-У) суму коштів для того, щоб ми його відновили", - сказав він.