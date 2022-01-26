Медицина

09:38 26.01.2022

Південнокорейські вчені розробили біодатчик, здатний за 30 хвилин визначати штами COVID-19

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Південнокорейські вчені розробили біодатчик, здатний за 30 хвилин визначати штами COVID-19

Група вчених із Південної Кореї розробила скринінговий біодатчик, який за півгодини здатний виявляти варіанти коронавірусу COVID-19, передає в середу агентство "Ренхап" із посиланням на Корейський інститут науки та технологій.

За його даними, такий біодатчик успішно діагностує коронавірус протягом 30 хвилин. Більше того, він продемонстрував ефективність, яку можна порівняти з ефективністю ПЛР-тесту, який дає результат лише через кілька годин після проведення процедури.

Як зазначається, цей високочутливий і портативний біодатчик створила група вчених цього інституту. Він може виявити штами коронавірусу через ангіотензинперетворювальний фермент (ACE2). ACE2 - це спільний для всіх відомих варіантів COVID-19 рецептор вірусу, це білок, через який коронавірус проникає в клітини.

Як повідомляє "Ренхап", у середу добовий приріст випадків COVID-19 у Південній Кореї досяг чергового максимуму і сягнув понад 13 тис. Таке зростання пов'язують зі стрімким поширенням штаму коронавірусу "омікрон". Днем раніше в країні було зареєстровано 8 тис. 571 випадок.

У понеділок уряд Південної Кореї підтвердив, що "омікрон" став домінувальним штамом у країні - рівень його виявлення минулого тижня перевищив 50%.

"Відтепер головною метою нашого антивірусного реагування буде скорочення кількості критичних випадків і смертей", - сказав прем'єр-міністр Кім Бу Гем. Він зазначив, що середовище знаменує початок нового режиму тестування і лікування, покликаного звести до мінімуму збої в умовах швидкого поширення "омікрону".

Відповідно до цього режиму місцеві лікарні та клініки проводитимуть тести й лікуватимуть пацієнтів, а експрес-тести на антигени замінять ПЛР-тести. Останні будуть використовуватися тільки для груп високого ризику, зокрема осіб старше 60 років.

Загалом у Південній Кореї за час пандемії виявили понад 762,9 тис. випадків коронавірусу, близько 6,6 тис. інфікованих померли.

Теги: #штам #південна_корея #датчики
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