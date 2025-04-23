Південна Корея передала партію інженерної техніки для ДСНС України

Державна служба України з надзвичайних ситуацій отримала чергову партію інженерної техніки від Республіки Корея, повідомляє пресслужба ДСНС.

"До партії увійшли самоскиди та бульдозери, які посилять спроможності рятувальників у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Представники підрозділів ДСНС уже отримали ключі та пройшли навчання з користування технікою", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Голова ДСНС Андрій Даник подякував партнерам за підтримку та відзначив, що саме корейська техніка суттєво зменшила ризики для українських саперів:

"50% машин розмінування – це техніка з Кореї. Як тільки вони з’явились, кількість загиблих саперів зменшилась у рази," - підкреслив він.

В свою чергу посол Республіки Корея в Україні Пак Кічанг висловив захоплення стійкістю українців та запевнив у подальшій підтримці:

"Переконаний, що це обладнання надалі допоможе зменшити ризики для рятувальників. Ми будемо зростати разом і в солідарності відбудуємо Україну!", - вказав посол.