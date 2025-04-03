Сибіга подякував главі МЗС Південної Кореї за допомогу Україні на $ 100 млн

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та його південнокорейський колега Чо Те Юль обговорили допомогу Україні та зміцнення зав'язків і спільних зусиль для протидії поглибленню співпраці Росії та КНДР.

"Я був радий поспілкуватися з Чо Те Юлєм і подякувати Республіці Корея за її підтримку, в тому числі за сьогоднішній новий пакет допомоги у розмірі 100 мільйонів доларів. Я вітаю участь мого колеги в сьогоднішньому засіданні міністрів НАТО як знак того, що безпека Європи та Індо-Тихоокеанського регіону безпосередньо пов'язана. Ми обговорили зміцнення наших зв'язків і спільні зусилля з протидії поглибленню співпраці між Росією і КНДР, яка загрожує обом нашим регіонам", - написав Сибіга в соцмережі Х.