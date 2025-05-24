Інтерфакс-Україна
Події
15:33 24.05.2025

Пентагон заперечив, що США планують вивести свої війська з Південної Кореї

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Пентагон заперечив, що США планують вивести свої війська з Південної Кореї

Міністерство оборони США заперечило інформацію видання The Wall Street Journal про те, що Вашингтон нібито має намір зменшити чисельність американських військ у Південній Кореї.

"Кожен, хто висвітлював діяльність Пентагону, знає, що ми завжди оцінюємо наявність військ. Проте США залишаються твердо відданими Республіці Корея. Наш альянс непорушний", - написав речник Пентагону Шон Парнелл у соцмережі Х.

Речник Пентагону наголосив, що інформація про те, що Міністерство оборони США скоротить кількість американських військ у Південній Кореї, не відповідає дійсності.

Теги: #пентагон #південна_корея #сша

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