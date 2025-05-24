Пентагон заперечив, що США планують вивести свої війська з Південної Кореї

Міністерство оборони США заперечило інформацію видання The Wall Street Journal про те, що Вашингтон нібито має намір зменшити чисельність американських військ у Південній Кореї.

"Кожен, хто висвітлював діяльність Пентагону, знає, що ми завжди оцінюємо наявність військ. Проте США залишаються твердо відданими Республіці Корея. Наш альянс непорушний", - написав речник Пентагону Шон Парнелл у соцмережі Х.

Речник Пентагону наголосив, що інформація про те, що Міністерство оборони США скоротить кількість американських військ у Південній Кореї, не відповідає дійсності.