Російські датчики, призначені для шпигування за британськими атомними підводними човнами, виявлені в морських водах навколо Великої Британії

Російські датчики, призначені для шпигування за підводними човнами, виявлені у водах довколо Великої Британії, пише The Telegraph у неділю.

"Британські військові зробили це відкриття після того, як кілька з них були викинуті на берег і виявлені Королівським військово-морським флотом. Вони розглядаються як потенційна загроза національній безпеці" – інформує The Telegraph.

Припускають, що РФ намагалася зібрати розвідувальні дані про чотири британські підводні човни типу "Авангард", які несуть ядерні ракети.

"Щонайменше один з підводних човнів перебуває в морі в рамках безперервного морського стримування Британії", - пише The Telegraph.