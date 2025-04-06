Інтерфакс-Україна

Події

19:08 06.04.2025

Російські датчики, призначені для шпигування за британськими атомними підводними човнами, виявлені в морських водах навколо Великої Британії

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Російські датчики, призначені для шпигування за британськими атомними підводними човнами, виявлені в морських водах навколо Великої Британії

Російські датчики, призначені для шпигування за підводними човнами, виявлені у водах довколо Великої Британії, пише The Telegraph у неділю.

"Британські військові зробили це відкриття після того, як кілька з них були викинуті на берег і виявлені Королівським військово-морським флотом. Вони розглядаються як потенційна загроза національній безпеці" – інформує The Telegraph.

Припускають, що РФ намагалася зібрати розвідувальні дані про чотири британські підводні човни типу "Авангард", які несуть ядерні ракети.

"Щонайменше один з підводних човнів перебуває в морі в рамках безперервного морського стримування Британії", - пише The Telegraph.

 

Теги: #шпигунство #датчики #британія #рф

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