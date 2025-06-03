Опозиціонер Лі Чже Мен лідирує на виборах президента Південної Кореї після опрацювання понад 55% бюлетенів

Новим президентом Південної Кореї, за результатами підрахунку понад 55% бюлетенів, стане Лі Чже Мен від опозиційної Демократичної партії, повідомляє агентство "Ренхап".

Так, згідно з цими даними, Лі Чже Мен набирає 49% голосів.

За останніми даними, його найближчий суперник від правлячої партії "Сила народу" Кім Мун Су отримує 42,6% голосів.

Лі Чже Мен заявив журналістам, що вже вважає себе переможцем на виборах і вдячний "великому рішенню народу".

"Я зроблю все можливе, щоб впоратися з такою великою відповідальністю і виконати дану мені місію, щоб виправдати очікування народу", - зазначив він.

У Південній Кореї вибори проходять в один тур за мажоритарною системою відносної більшості. Як очікується, офіційно переможця президентських перегонів буде оголошено 4 червня.

Лі Чже Мен раніше заявляв, що, в разі обрання, сприятиме відновленню України і проводити прагматичну дипломатію для забезпечення безпеки Корейського півострова і південнокорейського бізнесу. Кандидат від опозиції заявив, що має намір зміцнювати готовність Збройних сил протистояти "асиметричним" загрозам Північної Кореї і тісно координуватиметься зі США. Однак водночас він прагнутиме знизити напруженість у відносинах із Пхеньяном. Він також будуватиме відносини з Росією, орієнтуючись на національні інтереси своєї країни, і підтримуватиме відносини з Китаєм.

Його основний суперник, Кім Мун Су, за даними південнокорейських ЗМІ, поділяє думку свого опонента щодо співпраці зі США, але має жорстку позицію щодо відносин із КНДР, Росією та Китаєм. Він виступив за негайний саміт із президентом США Дональдом Трампом одразу після виборів для обговорення митних тарифів, безпеки та реакції на дії Пхеньяну та Пекіну. Кім Мун Су також планує створити сприятливе для бізнесу середовище, послабивши регламент, і збільшити виробництво ядерної енергії заради зниження цін на електрику.

У Південній Кореї проводяться вибори у зв'язку з імпічментом колишнього президента Юн Сок Йоля. У грудні минулого року парламент усунув президента від влади після його спроби ввести в країні воєнний стан 3 грудня для боротьби проти політичних опонентів. У квітні 2025 року Конституційний суд Південної Кореї підтримав імпічмент президента.

Після цього південнокорейський уряд офіційно затвердив 3 червня поточного року як дату проведення президентських виборів.