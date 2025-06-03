Інтерфакс-Україна
Події
19:02 03.06.2025

Опозиціонер Лі Чже Мен лідирує на виборах президента Південної Кореї після опрацювання понад 55% бюлетенів

2 хв читати
Опозиціонер Лі Чже Мен лідирує на виборах президента Південної Кореї після опрацювання понад 55% бюлетенів

Новим президентом Південної Кореї, за результатами підрахунку понад 55% бюлетенів, стане Лі Чже Мен від опозиційної Демократичної партії, повідомляє агентство "Ренхап".

Так, згідно з цими даними, Лі Чже Мен набирає 49% голосів.

За останніми даними, його найближчий суперник від правлячої партії "Сила народу" Кім Мун Су отримує 42,6% голосів.

Лі Чже Мен заявив журналістам, що вже вважає себе переможцем на виборах і вдячний "великому рішенню народу".

"Я зроблю все можливе, щоб впоратися з такою великою відповідальністю і виконати дану мені місію, щоб виправдати очікування народу", - зазначив він.

У Південній Кореї вибори проходять в один тур за мажоритарною системою відносної більшості. Як очікується, офіційно переможця президентських перегонів буде оголошено 4 червня.

Лі Чже Мен раніше заявляв, що, в разі обрання, сприятиме відновленню України і проводити прагматичну дипломатію для забезпечення безпеки Корейського півострова і південнокорейського бізнесу. Кандидат від опозиції заявив, що має намір зміцнювати готовність Збройних сил протистояти "асиметричним" загрозам Північної Кореї і тісно координуватиметься зі США. Однак водночас він прагнутиме знизити напруженість у відносинах із Пхеньяном. Він також будуватиме відносини з Росією, орієнтуючись на національні інтереси своєї країни, і підтримуватиме відносини з Китаєм.

Його основний суперник, Кім Мун Су, за даними південнокорейських ЗМІ, поділяє думку свого опонента щодо співпраці зі США, але має жорстку позицію щодо відносин із КНДР, Росією та Китаєм. Він виступив за негайний саміт із президентом США Дональдом Трампом одразу після виборів для обговорення митних тарифів, безпеки та реакції на дії Пхеньяну та Пекіну. Кім Мун Су також планує створити сприятливе для бізнесу середовище, послабивши регламент, і збільшити виробництво ядерної енергії заради зниження цін на електрику.

У Південній Кореї проводяться вибори у зв'язку з імпічментом колишнього президента Юн Сок Йоля. У грудні минулого року парламент усунув президента від влади після його спроби ввести в країні воєнний стан 3 грудня для боротьби проти політичних опонентів. У квітні 2025 року Конституційний суд Південної Кореї підтримав імпічмент президента.

Після цього південнокорейський уряд офіційно затвердив 3 червня поточного року як дату проведення президентських виборів.

Теги: #вибори #південна_корея #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:16 03.06.2025
Літак президента України прямує до Сполучених Штатів – дані моніторингу

Літак президента України прямує до Сполучених Штатів – дані моніторингу

04:13 03.06.2025
Прем'єр-міністр Польщі звернеться за вотумом довіри уряду і готує "аварійний план" на випадок конфронтації з новообраним президентом – ЗМІ

Прем'єр-міністр Польщі звернеться за вотумом довіри уряду і готує "аварійний план" на випадок конфронтації з новообраним президентом – ЗМІ

20:33 02.06.2025
Сибіга привітав Бербок з обранням президенткою Генасамблеї ООН

Сибіга привітав Бербок з обранням президенткою Генасамблеї ООН

20:30 02.06.2025
Заступник голови фракції "Батьківщина" Соболєв не виключає дострокових виборів у парламент Польщі

Заступник голови фракції "Батьківщина" Соболєв не виключає дострокових виборів у парламент Польщі

20:15 02.06.2025
Новий президент Румунії може відвідати Україну влітку – Зеленський

Новий президент Румунії може відвідати Україну влітку – Зеленський

20:04 02.06.2025
Україна у відносинах із Польщею повинна діяти раціонально, а не емоційно - Кондратюк

Україна у відносинах із Польщею повинна діяти раціонально, а не емоційно - Кондратюк

14:12 02.06.2025
Вибір поляків на президентських перегонах може ускладнити євроінтеграцію України - Климпуш-Цинцадзе

Вибір поляків на президентських перегонах може ускладнити євроінтеграцію України - Климпуш-Цинцадзе

07:31 02.06.2025
Кароль Навроцький став новим президентом Польщі

Кароль Навроцький став новим президентом Польщі

03:27 02.06.2025
Кароль Навроцький раптово вийшов уперед на президентських виборах у Польщі

Кароль Навроцький раптово вийшов уперед на президентських виборах у Польщі

22:34 01.06.2025
Тшасковський мінімально відірвався від Навроцького у другому турі президентських виборах у Польщі – екзит-поли

Тшасковський мінімально відірвався від Навроцького у другому турі президентських виборах у Польщі – екзит-поли

ВАЖЛИВЕ

МАГАТЕ заперечує активну підготовку ЗАЕС до запуску і наголошує на відсутності умов для початку її роботи – Гроссі

Кількість загиблих в Сумах збільшилась до чотирьох – ОВА

У Павлограді гучно – голова Дніпропетровської ОВА

Міст через Керченську протоку в аварійному стані через нову спецоперацію – СБУ

Єврокомісія: передані Україні у Стамбулі російські пропозиції свідчать про агресивну позицію Кремля

ОСТАННЄ

Дим від пожеж у Канаді досяг Північної Європи

Шмигаль та Столтенберг обговорили військову допомогу Україні

Єрмак і Келлог обговорили важливість санкцій проти РФ

Нардеп Железняк з "Голосу" ініціює звільнення міністра фінансів

У Києві відбулися урочистості з нагоди 79-ї річниці заснування Італійської Республіки

Глава Пентагону у четвер відвідає Брюссель для участі у зустрічі міністрів оборони країн НАТО

Кількість постраждалих в Сумах збільшилась до 28, з них 3 дітей – МВС

МАГАТЕ заперечує активну підготовку ЗАЕС до запуску і наголошує на відсутності умов для початку її роботи – Гроссі

ПАРЄ започаткує День воєнкорів і свободи журналістики в пам'ять про загиблу Вікторію Рощину – нардеп

Сибіга та Гроссі підтвердили: будь-які спроби РФ запустити ЗАЕС під час окупації є технічно нездійсненними та небезпечними

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА