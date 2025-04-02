Кількість жертв пожеж у Південній Кореї перевищила 30 осіб

Кількість загиблих унаслідок найсильніших в історії Південної Кореї лісових пожеж на південному сході країни зросла до 31 людини, повідомляє агентство Yonhap.

Міністерство внутрішніх справ Республіки Корея заявило, що одна людина, яка зазнала серйозних травм унаслідок лісових пожеж у провінції Кенсан - Пукто, померла. У результаті загальна кількість загиблих досягла 31.

Ще вісім осіб дістали серйозні поранення, а 36 - легкі травми.

Раніше повідомлялося про 28 загиблих.

Лісові пожежі пошкодили 4015 будинків, 1914 сільськогосподарських і тваринницьких об'єктів, сім храмів і 986 інших будівель.

Приблизно 48 тис. га лісів в 11 регіонах випалено, внаслідок чого 3307 осіб змушені покинути свої будинки.