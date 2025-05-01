Інтерфакс-Україна
Політика
13:24 01.05.2025

Виконувач обов’язків президента Південної Кореї оголосив про відставку за власним бажанням

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Прем'єр-міністр і виконувач обов'язків президента Південної Кореї Хан Док Су оголосив про свою відставку 1 травня, а його термін повноважень виконувача обов'язків президента закінчиться опівночі 2 травня, повідомляє Yonhap.

"Я прийняв остаточне рішення піти зі своєї посади, щоб зробити все, що я можу і повинен зробити, щоб подолати кризу, з якою ми зіткнулися", - заявив Хан Док Су у публічному зверненні.

Відзначається, що разом з Хак Док Су у відставку подають директор зв'язків із громадськістю канцелярії прем'єр-міністра Кім Су Хе та директор Бюро громадянського суспільства Сін Чжон Ін. Відповідно, з опівночі 2 травня повноваження виконуючого обов'язки президента перейдуть до заступника прем'єр-міністра, міністра фінансів Чхве Сан Моку.

Теги: #південна_корея

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