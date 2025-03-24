Конституційний суд поновив на посаді прем'єра, в.о. президента Південної Кореї Хан Док Су

Конституційний суд Південної Кореї в понеділок відхилив рішення про імпічмент прем'єр-міністра Хан Док Су, відновивши його на посаді виконувача обов'язків президента країни.

Хан Док Су повернувся на свій пост через 87 днів після того, як Національна асамблея проголосувала за його імпічмент у зв'язку з його передбачуваною роллю в оголошенні відстороненим президентом Юн Сок Йолем воєнного стану 3 грудня.

В.о. президента заявив, що докладе всіх зусиль для вирішення нагальних питань після свого відновлення на посаді.

"Як виконувач обов'язків президента, я докладу всіх своїх зусиль для забезпечення стабільного управління відповідно до конституції і закону", - сказав Хан Док Су під час звернення до нації.

"Я докладу всю свою мудрість і можливості для забезпечення наших національних інтересів у тривалій торговельній війні, яка вже стала реальністю", - зазначив він.

Хан Док Су закликав до національної єдності на тлі розколу в суспільстві через імпічмент президента Юн Сок Йоля.

Тим часом агентство "Ренхап" повідомляє, що судовий процес над відстороненим від посади президентом Юн Сок Йолем у зв'язку з оголошенням воєнного стану 3 грудня офіційно розпочнеться 14 квітня.