Раді рекомендують її зняти заборону довічно засудженим залишати колонію за виняткових обставин через рішення КС

Комітет з питань правової політики рекомендував Верховній Раді прийняти в другому читанні і в цілому урядовий проект закону №12127 від 16 жовтня 2024 року про зняття заборони, передбаченої Кримінально-виконавчим кодексом України, для довічно засуджених на короткий час виїжджати за межі колонії за обставин смерті чи тяжкої хвороби близького родича, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Цим законопроектом вносяться зміни до статті 111 Кримінально-виконавчого кодексу України, згідно з якими у разі смерті або тяжкої хвороби близького родича, що загрожує життю хворого, засудженим, які тримаються у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, дільницях соціальної реабілітації виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і дільницях соціальної реабілітації виправних колоній середнього рівня безпеки та виховних колоніях, дозволяються короткочасні виїзди за межі колонії на території України, крім тимчасово окупованої, на строк не більше семи діб, не включаючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці (не більше трьох діб)", - написав Мельничук в Телеграм у четвер.

За його словами, такі зміни до Кримінально-виконавчого кодексу пропонується внести у зв’язку з рішенням Конституційного суду України від 20 грудня 2023 року №11-р(II)/2023, який визнав неконституційними, окремі приписи ч.1 ст.111 кодексу в тім, що вони унеможливлюють застосування до засуджених до довічного позбавлення волі осіб короткочасних виїздів за межі колонії на території України у зв’язку з винятковою особистою обставиною.