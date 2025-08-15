Мін’юст підготував законопроєкт для посилення прав осіб у місцях несвободи

Міністерство юстиції України підготувало законопроєкт, який передбачає посилення гарантій захисту прав засуджених, а також осіб, взятих під варту в разі встановлення факту неналежного тримання в установах попереднього ув’язнення або виконання покарань.

Як зазначається на сайті відомства, ініціатива спрямована на виконання рекомендацій Європейського суду з прав людини та впровадження людиноцентричних підходів у пенітенціарній сфері.

Законопроєкт передбачає низку важливих змін до Кримінального кодексу України. Серед основних змін: скорочення строку відбутого покарання, після якого до засудженого може бути застосовано умовно-дострокове звільнення на строк тримання у неналежних умовах; скорочення невідбутої частини покарання, яка може бути замінена більш м’яким покаранням на строк, протягом якого особа трималася у неналежних умовах; зняття судимості до закінчення строків, визначених Кримінальним кодексом України, у разі тримання особи у неналежних умовах.

"Підтвердження факту і тривалості неналежного тримання визначають комісії з розгляду скарг на неналежні умови тримання в установах для попереднього ув’язнення та установах виконання покарань, а їхні рішення можна буде оскаржити в суді", - зазначається у повідомленні.

Крім того, особа протягом шести місяців з дня відбуття покарання матиме право звернутися з клопотанням про встановлення факту та строку неналежного тримання для зняття судимості до закінчення строків.