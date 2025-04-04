Конституційний суд Південної Кореї затвердив імпічмент президенту Юн Сок Йолю - ЗМІ

Конституційний суд Південної Кореї в п'ятницю підтримав імпічмент президенту Юн Сок Йолю, усунувши його з посади через короткочасне введення воєнного стану в грудні, повідомляє "Ренхап" (Yonhap).

Рішення зачитав виконувач обов'язків голови суду Мун Хен Бе, і воно набуло чинності негайно.

Тепер владі Південної Кореї необхідно протягом 60 днів провести позачергові президентські вибори. Очікується, що вони відбудуться 3 червня.

У грудні 2024 року Юн Сок Йоль ввів у країні воєнний стан. Це рішення викликало обурення жителів, а парламент швидко проголосував за його скасування. У підсумку глава держави погодився скасувати своє розпорядження.

Після цього парламент Південної Кореї проголосував за імпічмент президенту.

Юн Сок Йоль заперечує всі звинувачення.