Інтерфакс-Україна

Події

10:08 04.04.2025

Конституційний суд Південної Кореї затвердив імпічмент президенту Юн Сок Йолю - ЗМІ

1 хв читати

Конституційний суд Південної Кореї в п'ятницю підтримав імпічмент президенту Юн Сок Йолю, усунувши його з посади через короткочасне введення воєнного стану в грудні, повідомляє "Ренхап" (Yonhap).

Рішення зачитав виконувач обов'язків голови суду Мун Хен Бе, і воно набуло чинності негайно.

Тепер владі Південної Кореї необхідно протягом 60 днів провести позачергові президентські вибори. Очікується, що вони відбудуться 3 червня.

У грудні 2024 року Юн Сок Йоль ввів у країні воєнний стан. Це рішення викликало обурення жителів, а парламент швидко проголосував за його скасування. У підсумку глава держави погодився скасувати своє розпорядження.

Після цього парламент Південної Кореї проголосував за імпічмент президенту.

Юн Сок Йоль заперечує всі звинувачення.

Теги: #юн_сок_йоль #південна_корея #імпічмент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:42 03.04.2025
Сибіга подякував главі МЗС Південної Кореї за допомогу Україні на $ 100 млн

Сибіга подякував главі МЗС Південної Кореї за допомогу Україні на $ 100 млн

09:21 02.04.2025
Кількість жертв пожеж у Південній Кореї перевищила 30 осіб

Кількість жертв пожеж у Південній Кореї перевищила 30 осіб

12:35 26.03.2025
Кількість жертв лісових пожеж у Південній Кореї зросла до 24 осіб

Кількість жертв лісових пожеж у Південній Кореї зросла до 24 осіб

09:32 24.03.2025
Конституційний суд поновив на посаді прем'єра, в.о. президента Південної Кореї Хан Док Су

Конституційний суд поновив на посаді прем'єра, в.о. президента Південної Кореї Хан Док Су

17:08 17.03.2025
Сибіга поінформував колегу з Південної Кореї про зустріч у Джидді та подальші кроки

Сибіга поінформував колегу з Південної Кореї про зустріч у Джидді та подальші кроки

12:55 08.03.2025
Президент Південної Кореї, якому оголосили імпічмент, вийшов із в'язниці - ЗМІ

Президент Південної Кореї, якому оголосили імпічмент, вийшов із в'язниці - ЗМІ

18:59 26.02.2025
Народжуваність у Південній Кореї у 2024р зросла вперше за дев’ять років

Народжуваність у Південній Кореї у 2024р зросла вперше за дев’ять років

20:41 24.01.2025
Південна Корея поставила Польщі партію пускових ракетних установок HOMAR-K

Південна Корея поставила Польщі партію пускових ракетних установок HOMAR-K

09:51 15.01.2025
Південнокорейські слідчі з другого разу заарештували відстороненого президента країни

Південнокорейські слідчі з другого разу заарештували відстороненого президента країни

13:24 07.01.2025
Слідство Південної Кореї має намір вдруге спробувати заарештувати відстороненого від влади президента Юн Сок Йоля

Слідство Південної Кореї має намір вдруге спробувати заарештувати відстороненого від влади президента Юн Сок Йоля

ВАЖЛИВЕ

Захисники України в ніч на 4 квітня знищили 42 із 78 задіяних ворогом дронів

Кількість загиблих у Харкові зросла до чотирьох

СБУ викрила зрадників, залучених Кремлем до реалізації проєкту про "зовнішнє управління" Україною

Наступного тижня уряд має вирішити щодо спрямування додаткових коштів на підтримку прифронтових громад - Зеленський

Вибух у київському магазині стався внаслідок підриву гранати

ОСТАННЄ

ГУР: В Мелітополі знищено броньовик з "кадирівцями"

Росія готова розглянути гарантії безпеки для України, які не включатимуть вступ до НАТО – представник Путіна

Кабмін затвердив план виконання рекомендацій ЄК щодо звіту про прогрес України в межах Пакета розширення ЄС-2024

В Харкові помер постраждалий в результаті російської атаки – ОВА

Волонтери УЧХ допомагали постраждалим через атаку БпЛА на Харків

Кількість боєзіткнень на фронті знизилась на третину за добу, щільність авіаударів росте

Московська область РФ була атакована невідомими дронами – ЦПД

Завершився основний період реєстрації на НМТ-2025, усунути недоліки в документах можна до 8 квітня - УЦОЯО

Шмигаль обговорив із міністром фінансів Данії посилення двосторонньої торгівлі та спільні проєкти

Через вибух авто постраждав посадовець і його дружина у Дніпрі - поліція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА