Інтерфакс-Україна
Події
19:41 12.10.2025

Трамп закликав Конгрес розслідувати спробу його імпічменту через Україну в 2019 році

1 хв читати
Трамп закликав Конгрес розслідувати спробу його імпічменту через Україну в 2019 році

Президент США Дональд Трамп закликав Конгрес розслідувати обставини його "українського імпічменту", ініційованого проти нього восени 2019 року.

"Афера з імпічментом (мене!) в Україні була набагато більшим незаконним обманом, ніж Вотергейт. Я щиро сподіваюся, що відповідні органи, включаючи КОНГРЕС, розслідують це! Адам "Шиффті" Шифф був настільки нечесним і корумпованим. Стільки законів і протоколів було порушено, і просто порушено!!", - написав він у Truth Social в неділю.

 

Теги: #розслідування #трамп #імпічмент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:29 12.10.2025
Зеленський обговорював із Трампом постачання ракет Tomahawk

Зеленський обговорював із Трампом постачання ракет Tomahawk

16:35 12.10.2025
Зеленський провів другу за два дні розмову з Трампом

Зеленський провів другу за два дні розмову з Трампом

17:45 11.10.2025
Трамп і Зеленський говорили про ракети великої дальності Tomahawk - ЗМІ

Трамп і Зеленський говорили про ракети великої дальності Tomahawk - ЗМІ

16:37 11.10.2025
Лідери України та США обговорили можливості посилити українську ППО і домовленості щодо цього

Лідери України та США обговорили можливості посилити українську ППО і домовленості щодо цього

16:21 11.10.2025
Зеленський - Трампу: Якщо вдається зупинити війну на Близькому Сході, то інші війни точно можуть бути зупинені, в тому числі ця російська війна

Зеленський - Трампу: Якщо вдається зупинити війну на Близькому Сході, то інші війни точно можуть бути зупинені, в тому числі ця російська війна

14:14 30.09.2025
Судитимуть експосадовців Міноборони, які завдали державі збитків на 2,4 млрд грн - ДБР

Судитимуть експосадовців Міноборони, які завдали державі збитків на 2,4 млрд грн - ДБР

20:44 28.09.2025
Через ворожий удар по Борщовій на Харківщині загинув літній чоловік

Через ворожий удар по Борщовій на Харківщині загинув літній чоловік

20:09 13.09.2025
Директор НАБУ: Наполягаємо на праві розпочинати розслідування щодо корупції народних депутатів

Директор НАБУ: Наполягаємо на праві розпочинати розслідування щодо корупції народних депутатів

14:58 10.09.2025
НАБУ розпочало розслідування після заяв СБУ щодо декларації керівника їх підрозділу

НАБУ розпочало розслідування після заяв СБУ щодо декларації керівника їх підрозділу

18:27 09.09.2025
Трамп повідомив, що справою про вбивство українки Заруцької займається ФБР

Трамп повідомив, що справою про вбивство українки Заруцької займається ФБР

ВАЖЛИВЕ

Ситуація в енергосистемі України ускладнена через ворожі обстріли, але контрольована

По Харкову завдано удар КАБом, наслідки уточнюються – мер міста

Зеленський заявив про успіхи ЗСУ на запорізькому напрямку

Зеленський обговорював із партнерами ситуацію на ЗАЕС

Зеленський обговорював із Трампом постачання ракет Tomahawk

ОСТАННЄ

Правоохоронці не виявили вибухівки у потягу Чернівці–Івано-Франківськ–Запоріжжя, рух відновлено

Електропостачання в одному з районів Київщини повністю відновлено після ранкової атаки

Ситуація в енергосистемі України ускладнена через ворожі обстріли, але контрольована

Дві людини загинули та три постраждали внаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровщини

Одна людина постраждала внаслідок ворожого авіаудару по Харкову

По Харкову завдано удар КАБом, наслідки уточнюються – мер міста

Зеленський заявив про успіхи ЗСУ на запорізькому напрямку

Зеленський обговорював із партнерами ситуацію на ЗАЕС

Поліція затримала чоловіка, що вчинив стрілянину київському барі

Людина зазнала поранення в Ізюмі через удар ворожого БпЛА – МВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА