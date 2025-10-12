Трамп закликав Конгрес розслідувати спробу його імпічменту через Україну в 2019 році

Президент США Дональд Трамп закликав Конгрес розслідувати обставини його "українського імпічменту", ініційованого проти нього восени 2019 року.

"Афера з імпічментом (мене!) в Україні була набагато більшим незаконним обманом, ніж Вотергейт. Я щиро сподіваюся, що відповідні органи, включаючи КОНГРЕС, розслідують це! Адам "Шиффті" Шифф був настільки нечесним і корумпованим. Стільки законів і протоколів було порушено, і просто порушено!!", - написав він у Truth Social в неділю.