Інтерфакс-Україна
Політика
08:37 29.04.2025

Конгресмен-демократ представив сім потенційних статей імпічменту проти президента Трампа

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Конгресмен-демократ представив сім потенційних статей імпічменту проти президента Трампа

Член Палати представників від штату Мічиган Шрі Танедар у понеділок представив сім потенційних статей імпічменту проти президента Трампа, повідомляє портал Axios.

"Це перший випадок цього року, коли демократ у Палаті представників спробував оголосити імпічмент президенту або члену його адміністрації - хоча майже напевно він не буде останнім", - зазначає автор матеріалу Ендрю Солендер.

Депутат Ел Грін (Техас), якого минулого місяця розкритикували за те, що він зірвав виступ Трампа на спільному засіданні Конгресу, заявив, що також планує підготувати статті про імпічмент. Депутат Ільхан Омар (Міннесота) також в приватному порядку запропонував оголосити імпічмент міністру оборони Піту Хегсету, раднику з питань національної безпеки Майку Уолтцу і директору національної розвідки Талсі Габбард через "Сигналгейт".

"Танедар, який у понеділок вранці став другим претендентом на первинних виборах, заявив у своїй заяві, що Трамп "не здатний виконувати обов'язки президента і представляє явну і реальну загрозу для конституції нашої країни і нашої демократії. Ми не можемо чекати, поки буде завдано ще більшої шкоди. Конгрес повинен діяти ", - цитує конгресмена Axios.

Статті імпічменту звинувачують Трампа в перешкоджанні правосуддю, зловживанні владою, узурпації влади, хабарництві та корупції - в основному, пов'язаних з консолідацією влади і особистих фінансів президента.

"Ці заходи майже напевно нікуди не приведуть, особливо з республіканцями, які контролюють і Палату представників, і Сенат. Теоретично Танедар може змусити проголосувати за імпічмент, але поки що не сказав, чи зробить він це", - зазначено в матеріалі Axios.

 

Теги: #конгрес #трамп #імпічмент #сша

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