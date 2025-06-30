Інтерфакс-Україна
Події
12:21 30.06.2025

У Туреччині від початку літа спалахнули понад 560 лісових пожеж

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У Туреччині від початку літа спалахнули понад 560 лісових пожеж

Екстреним службам Туреччини з 1 червня довелося боротися з 569 лісовими пожежами, повідомляє газета "Хюррієт" із посиланням на міністра сільського та лісового господарства Ібрагіма Юмакли.

Він зазначив, що за цей період зафіксовано ще 890 інших пожеж. Міністр додав, що станом на 29 червня по всій країні зареєстрували 77 осередків пожеж, з них дев'ять - великі.

За словами Юмакли, до загорянь призводили спалювання залишків стебел злаків після збирання врожаю, петарди та непогашені недопалки. Так, через недопалок загорілася чагарникова зона в муніципалітеті Чешме провінції Ізмір. Пожежа пошкодила близько 50 га землі. Підозрюваного у скоєнні підпалу, який кинув у зарості недопалок, затримано.

Раніше лісові пожежі в Туреччині призводили до припинення роботи аеропорту міста Ізміра в західній частині країни. В ізмірському аеропорту о 16:00 неділі скасували всі рейси. До 21:50 авіасполучення поступово відновилося.

Міністр юстиції Туреччини Йилмаз Тунч повідомляв про евакуацію 1081 людини з в'язниці міста Біледжик на північному заході країни "як запобіжний захід".

Губернатор Ізміра Сулейман Елбан повідомив, що в боротьбі з пожежами задіяли 1 113 осіб, 122 пожежні машини, 74 автоцистерни і 84 одиниці важкої техніки, проте повітряні операції були ускладнені через вітер швидкістю до 120 км/год. Троє місцевих жителів постраждали від отруєння димом, смертельних випадків не зафіксовано.

Лісові пожежі не є рідкісним явищем для Туреччини. Так, у серпні 2024 року осередки реєстрували також у провінції Ізмір, а також у регіонах Чанаккале, Болу і Маніса на заході та північному заході країни. Близько 4,7 тис. жителів евакуювали з небезпечних районів. 22 людини затримали за підозрою в причетності до загорянь.

Теги: #туреччина #лісові_пожежі

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