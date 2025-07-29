Інтерфакс-Україна
Події
11:21 29.07.2025

На Харківщині гасять 8 лісових пожеж, спричинених ворожими обстрілами

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На Харківщині гасять 8 лісових пожеж, спричинених ворожими обстрілами

Станом на ранок вівторка рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій разом із працівниками лісових господарств працюють над ліквідацією восьмі лісових пожеж, спричинених ворожими обстрілами, на території Ізюмського та Лозівського районів Харківської області.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, в Ізюмському районі вирує п'ять пожеж: на території Студенецького лісництва в Оскільській громаді (25 га), неподалік села Піски-Радьківські на території регіонального ландшафтного парку місцевого значення "Червонооскільський" горить хвойна підстилка (6 га) та суха трава (5 га) і три пожежі неподалік села Підлиман на території Борівського лісництва (загальна площа понад 6 га).

У Лозівському районі поблизу села Софіївка Близнюківської громади на території Близнюківсько-Лозівського лісництва триває гасіння трьох лісових пожеж загальною площею понад 25 га.

Теги: #харківська_область #лісові_пожежі

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