Прем'єр Ізраїлю повідомив про затримання підозрюваних в організації підпалів, що призвело до серйозних лісових пожеж

Майже два десятки осіб затримано в Ізраїлі за підозрою в організації підпалів, що призвели до великих лісових пожеж.

"Поліція затримала 18 підозрюваних в організації підпалів, одного з них - прямо на місці злочину", - цитує в четвер The Jerusalem Post слова ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху.

Внаслідок пожеж, які почалися напередодні вранці і швидко вийшли з-під контролю, вигоріло майже 2 тис. га земельних угідь.

За даними Єврейського національного фонду, майже повністю вигорів "Парк Канада" - лісовий масив, що має статус національного парку, який займає 13% території країни.

Пожежники, яким допомагають військовослужбовці, продовжують вести боротьбу з вогнем. Водночас метеорологи попереджають, що в другу половину четверга може посилитися вітер, і це може ускладнити гасіння. Наземним командам пожежників і рятувальників допомагає спеціалізована авіація.

Напередодні міністерство закордонних справ Ізраїлю запросило допомогу за кордоном.