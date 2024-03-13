В Україні циркулюють 29 субваріантів штаму Omicron

В Україні в поточному епідсезоні циркулюють 29 субваріантів штаму коронавірусу Omicron.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, від початку 2022 року штам Omicron фактично витіснив інші штами коронавірусу, зокрема Delta і Alfa, які були поширені роком раніше.

"Глобальна тенденція в COVID-19 полягає в тому, що вірус, нарешті, переходить у категорію сезонних захворювань, таких як грип. Наразі відома і досліджена природа мутацій COVID-19 не вказує на те, що вірус став більш агресивним для організму. COVID-19 розвивається як ГРВІ та ухиляється від відповіді ослабленого імунітету", - наводить відомство слова заступника міністра охорони здоров'я, головного санітарного лікаря країни Ігоря Кузіна.

За його словами, спричинене штамом Omicron захворювання здебільшого не спричиняє важкої кисневої залежності, проте залишається небезпечним для груп ризику.

Раніше Кузін повідомляв, що COVID-19 переходить у розряд сезонних захворювань і поширюватиметься щорічно. За чотири роки від початку пандемії від COVID-19 та його ускладнень померло 112,5 тис. українців. Загалом перехворіло понад 5,5 млн українців. Дві дози вакцини проти COVID-19 отримали 15 млн осіб.

Основний курс вакцинації наразі складається з чотирьох щеплень: дві базові вакцинації та дві ревакцинації. Водночас одну з ревакцинацій має бути зроблено омікрон-специфічною вакциною.