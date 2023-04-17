Штам коронавірусу "омікрон" діагностовано вже по всій Україні

Коронавірус Omicron діагностують вже у пацієнтів по всій Україні, повідомляє Центр громадського здоров'я (ЦГЗ).

"Референс-лабораторія діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів ЦГЗ за результатами секвенування цього тижня підтвердила циркуляцію варіанта Omicron XBB.1.5 коронавірусу SARS-CoV-2 у всіх областях країни", - констатують у ЦГЗ.

Водночас нагадується, що минулого тижня варіант коронавірусу SARS-CoV-2 Omicron було виявлено у пацієнтів по всій країні, окрім Кіровоградської області, де цей штам було виявлено у відібраному зразку стічної води. Тоді експерти прогнозували, що незабаром штам буде виявлено у пацієнтів.

ЦГЗ також нагадує, що штам Omicron клінічно переноситься пацієнтами легше, але він передається швидше.

ЦГЗ закликав українців вакцинуватись від COVID-19.