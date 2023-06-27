Медицина

17:20 27.06.2023

Із 1 липня завершується карантин і режим НС у зв'язку з пандемією коронавірусу - Шмигаль

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Із 1 липня завершується карантин і режим НС у зв'язку з пандемією коронавірусу - Шмигаль

Дія карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу завершується з 1 липня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"COVID-19 став для українців важким випробуванням. Усі наші рішення весь цей час були спрямовані на те, щоб зберегти життя людей. За період пандемії ми відпрацювали механізми реагування під час повномасштабної війни, які стали в пригоді. Тепер відповідаємо на нові виклики, озброєні новими методами та підходами", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр також подякував медикам, які самовіддано боролися з пандемією і зробили все, щоб мінімізувати її наслідки.

Теги: #карантин #коронавірус

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