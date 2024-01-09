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07:44 09.01.2024

Киянам рекомендують знову носити маски для зменшення ризику зараження COVID-19

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Киянам рекомендують знову носити маски для зменшення ризику зараження COVID-19

Через нові випадки зараження COVID-19 киянам рекомендують знову носити маски для зменшення ризику зараження, повідомила пресслужба київської міськдержадміністрації.

"У Києві це питання теж актуальне. Адже щотижня фіксуються нові випадки захворювання на коронавірус. Серед пацієнтів, які госпіталізовані, є й важкі пацієнти", - цитує пресслужба КМДА слова першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника.

Він наголосив, що киянам доцільно повернутися до маскового режиму в місцях скупчення людей для зменшення ризику зараження.

"Йдеться насамперед про ваше здоров'я, яке потрібно берегти. Зокрема, у разі погіршення стану та перших симптомів недуги слід обов'язково звертатися до свого сімейного лікаря та, за потреби, яку визначить лікар, вчасно проходити тестування на COVID-19", - зазначив він, нагадавши, що надійним захистом від тяжкого короновірусного перебігу хвороби є вакцинація.

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликає продовжувати дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції, щоб уникнути зараження COVID-19, ці рекомендації пов'язані з тенденцією зростання в багатьох країнах, де спостерігаються випадки коронавірусної хвороби, повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

 

 

 

Теги: #кмда #коронавірус #масковий_режим

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