Медицина

19:20 06.12.2023

Загальнонаціональний карантин щодо COVID-19 та ГРВІ запроваджувати не будуть, на рівні областей можуть вводити певні обмеження

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Загальнонаціональний карантин щодо COVID-19 та ГРВІ запроваджувати не будуть, на рівні областей можуть вводити певні обмеження

Загальнонаціональний карантин щодо COVID-19 та ГРВІ в поточному епідсезоні запроваджувати не будуть, але на рівні областей можуть вводити певні обмеження, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Загальнонаціональний карантин може розглядатися тільки в тому разі, коли в більшій частині областей сумарно ми побачимо перевищення епідемічного порогу. Загальнонаціональний карантин не передбачається, оскільки зараз ми бачимо, що перебіг цього епідемічного сезону відносно спокійний. Але локальні заходи, найімовірніше, вживатимуться в регіонах, залежно від того, як розвиватиметься ситуація", - сказав він в інтерв'ю на каналі "Доктор Булавінова" в середу.

Кузін зазначив, що в регіонах, зокрема, можуть ухвалювати рішення про продовження зимових канікул у школах або використання масок під час пересування на транспорті.

Він також повідомив, що наразі епідпоріг перевищено тільки в Чернівецькій області. Крім того, у Рівненській області було вжито превентивних профілактичних заходів, зокрема продовжено зимові канікули, "щоб не допустити наближення навіть до цього епідемічного порогу".

Теги: #карантин #covid_19 #головсанлікар

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