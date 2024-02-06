Медицина

16:08 06.02.2024

У січні в Україні зафіксували 42 випадки підваріанту коронавірусу "Дженні"

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У січні в Україні зафіксували 42 випадки підваріанту коронавірусу "Дженні"

У січні в Україні було зафіксовано 42 випадки підваріанту коронавірусу "Омірон" "Дженні".

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, "Дженні" було виявлено в 12 регіонах, зокрема в Сумській (вісім випадків), Львівській (шість), Черкаській (п'ять) областях, Житомирській, Київській, Хмельницькій областях та Києві (по чотири випадки). Крім того, у Волинській області було зареєстровано два випадки, в Івано-Франківській, Одеській, Чернівецькій та Рівненській областях - по одному.

За інформацією МОЗ, серед 42 пацієнтів вісім потребували госпіталізації.

З усіх захворілих лише одна людина мала два щеплення проти Covid-19.

Майже половина пацієнтів - люди, старші за 60 років.

Підваріант "Дженні" було вперше виявлено у США у вересні 2023 року, згодом - в інших країнах світу, включно з Індією, Китаєм і Великою Британією. Згідно з даними Центру контролю та профілактики захворювань США, станом на початок січня на частку "Дженні" припадало приблизно 62% усіх варіантів SARS-COV-2. ВООЗ зазначає, що ризик "Дженні" для населення наразі є низьким, а вакцини, які використовуються у світі проти COVID-19, захищені від підваріанту "Дженні".

Теги: #коронавірус

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