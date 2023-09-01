Події

00:49 01.09.2023

У Франції зафіксовано перший випадок нового підвиду COVID-19 "пірола" - ЗМІ

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У Франції зафіксовано перший випадок нового підвиду COVID-19 "пірола" - ЗМІ

У Франції вперше виявили підвид коронавірусу COVID-19 "пірола", повідомляють у четвер французькі ЗМІ.

Цей варіант виявили в людини у департаменті Об на північному сході країни.

"Піролу" вже зафіксували у більш ніж 10 країнах, зокрема США, Швеції та Данії.

У ВООЗ вказували, що ситуація з поширенням цього варіанта коронавірусу знаходиться "під наглядом". В організації зазначали, що цей підвид представляє мутацію вірусу, яка обходить імунітет, набутий після випадків зараження іншими варіантами коронавірусу або вакцинації.

Теги: #франція #коронавірус

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