У Франції зафіксовано перший випадок нового підвиду COVID-19 "пірола" - ЗМІ

У Франції вперше виявили підвид коронавірусу COVID-19 "пірола", повідомляють у четвер французькі ЗМІ.

Цей варіант виявили в людини у департаменті Об на північному сході країни.

"Піролу" вже зафіксували у більш ніж 10 країнах, зокрема США, Швеції та Данії.

У ВООЗ вказували, що ситуація з поширенням цього варіанта коронавірусу знаходиться "під наглядом". В організації зазначали, що цей підвид представляє мутацію вірусу, яка обходить імунітет, набутий після випадків зараження іншими варіантами коронавірусу або вакцинації.