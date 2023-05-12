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07:08 12.05.2023

США скасовують вимогу вакцинації від COVID-19 для тих, хто прибуває в країну

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США скасовують вимогу вакцинації від COVID-19 для тих, хто прибуває в країну

Адміністрація США анонсувала скасування з 12 травня вимоги щодо обов'язкової вакцинації від коронавірусу для іноземних громадян, які прилітають у країну.

"Ми оголошуємо, що адміністрація після закінчення 11 травня скасує вимогу про обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 для працівників федеральних відомств, федеральних працівників за контрактом і пасажирів, які прибувають міжнародними повітряними рейсами", - йдеться в заяві Білого дому.

США почали вимагати від іноземців, які в'їжджають у країну, свідоцтво про повне проходження вакцинації проти COVID-19 із листопада 2021 року. Водночас приймали тільки довідки про зроблене щеплення вакцинами, схваленими медичним регулятором США або ВООЗ.

У квітні 2023 року президент США Джо Байден скасував дію режиму надзвичайного стану в країні, запровадженого 2020 року через COVID-19.

 

 

Теги: #сша #вакцинація #коронавірус

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