Медицина

13:17 30.04.2024

53% відсотки опитаних українців вважають, що загроза здоров'ю від коронавірусу була перебільшена - опитування "Рейтингу"/Gallup Int.

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53% відсотки опитаних українців вважають, що загроза здоров'ю від коронавірусу була перебільшена - опитування "Рейтингу"/Gallup Int.

Серед опитаних українців 53% вважають, що загроза здоров'ю від коронавірусу була перебільшена, це один з найвищих показників серед країн Європи.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" у жовтні-грудні 2023 року у співпраці з Gallup Int. у межах проєкту End of Year 2023.

"В Україні одна з найбільших у Європі кількість згодних із твердженням про перебільшення коронавірусної загрози: 53% згодні з твердженням, 30% не згодні, 16% і згодні, і не згодні. В інших країнах Європи із цим твердженням було менше згодних", - ідеться в пресрелізі СГ "Рейтинг", присвяченому шостій темі дослідження: чи була перебільшена загроза від коронавірусу.

Як повідомляється, загалом у світі майже половина опитаних згодна з твердженням, що загроза коронавірусу була перебільшеною. Ще чверть дала невизначену відповідь – "і згодні, і не згодні". Решта або не згодні, або не дали відповіді.

Соціологи фіксують, що з твердженням "Я вважаю, що загроза від коронавірусу була перебільшена" найбільше згодні (понад 60%) опитані в п'яти країнах - Боснії і Герцеговині, Косово, Азербайджані, Румунії та Грузії. Близький Схід також демонструє високий рівень згоди з тим, що загроза COVID-19 була перебільшеною: Афганістан (62%), Ірак (59%) і Сирія (57%),

Водночас найбільший відсоток не згодних із цим твердженням спостерігається серед європейських країн: це Іспанія, Швеція, Велика Британія та Німеччина. У США та Канаді майже однаковий відсоток згодних щодо незгодних із твердженням про перебільшення загрози.

"Щодо Південної Америки, у Мексиці один з найвищих у світі відсотків тих, хто вважає: загроза від коронавірусу не була перебільшеною. В Аргентині та Еквадорі також схожий показник", - зазначено в повідомленні за підсумками дослідження.

Міжнародне опитування Gallup International End of Year Survey (EoY) - це щорічне дослідження, засноване й розроблене 1977 року. Цього року проєкт реалізовували в 41 країні світу.

Загалом у рамках дослідження опитано 40 428 людей у всьому світі. У кожній країні протягом жовтня-грудня 2023 року опитано репрезентативну вибірку близько 1000 осіб. В Україні опитування проводила СГ "Рейтинг".

Теги: #опитування #коронавірус

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