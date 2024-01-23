Медицина

10:31 23.01.2024

У січні в Україні зареєстровано дев’ять випадків нового субваріанту штаму коронавірусу "Омікрон" - "Дженні"

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У січні в Україні зареєстровано дев’ять випадків нового субваріанту штаму коронавірусу "Омікрон" - "Дженні"

У січні в Україні зареєстровано вже дев'ять випадків нового субваріанту штаму коронавірусу "Омікрон" - JN.1, який називають "Дженні".

Як повідомляється у телеграм-каналі Міністерства охорони здоров'я, три випадки вірусу виявили в Сумській області, по два випадки - у Волинській і Черкаській областях, по одному - в Рівненській і Запорізькій областях.

МОЗ зазначає, що серед тих, хто захворів в Україні, тільки один із дев'яти осіб мав два щеплення проти COVID-19. Вік пацієнтів - 27-73 роки.

Щодо JN.1 у ВООЗ наголошують, що ризик для населення низький, а вакцини проти COVID-19, які використовують у світі, захищають від нового субваріанту.

Теги: #вірус #covid_19 #омікрон

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