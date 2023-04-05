Медицина

19:23 05.04.2023

Штам коронавірусу "омікрон" діагностують у всій Україні, крім Кіровоградської області

1 хв читати
Штам коронавірусу "омікрон" діагностують у всій Україні, крім Кіровоградської області

Коронавірус Omicron XBB.1.5 діагностують у пацієнтів у всій Україні, окрім Кіровоградської області, експерти незабаром очікують його появи у пацієнтів.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я з посиланням на дані референс-лабораторії діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів, яка підтвердила циркуляцію цього варіанта коронавірусу в переважній більшості областей країни.

Водночас у ЦГЗ зазначають, що цей варіант вірусу вже підтверджено у стічних водах у Кіровоградській області.

"Це перша знахідка цього різновиду "омікрону" у стічній воді. Це означає, що скоро будуть і пацієнти з таким діагнозом. Питання про циркуляцію Omicron XBB.1.5 у всіх областях уже питання днів", - розповідає завідувачка референс-лабораторії з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів ЦГЗ Ірина Демчишина.

ЦГЗ нагадує, що штам Omicron клінічно переноситься пацієнтами легше, але він передається швидше.

ЦГЗ закликав українців вакцинуватися від COVID-19.

Теги: #дані #коронавірус #омікрон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:16 28.03.2023
Мінреінтеграції: Незаконно депортованими вважаються 19 514 українських дітей, збір даних триває

Мінреінтеграції: Незаконно депортованими вважаються 19 514 українських дітей, збір даних триває

07:16 21.03.2023
Байден підписав закон, що підтримує розкриття розвідданих про COVID-19

Байден підписав закон, що підтримує розкриття розвідданих про COVID-19

14:44 13.03.2023
У Києві за минулий тиждень від коронавірусної інфекції померли вісім осіб

У Києві за минулий тиждень від коронавірусної інфекції померли вісім осіб

19:31 08.03.2023
США допускають версії природного або лабораторного походження COVID-19 - доповідь розвідувального співтовариства

США допускають версії природного або лабораторного походження COVID-19 - доповідь розвідувального співтовариства

07:19 06.03.2023
На розкриття справжньої причини появи COVID-19 може піти вічність, вважають законодавці США

На розкриття справжньої причини появи COVID-19 може піти вічність, вважають законодавці США

07:22 03.03.2023
Блінкен заявив, що Вашингтон не має однозначної відповіді на питання про походження COVID-19

Блінкен заявив, що Вашингтон не має однозначної відповіді на питання про походження COVID-19

10:10 01.03.2023
Директор ФБР не змінив версії виникнення COVID-19 унаслідок лабораторного інциденту в китайському Ухані

Директор ФБР не змінив версії виникнення COVID-19 унаслідок лабораторного інциденту в китайському Ухані

13:12 21.02.2023
Бустерні щеплення проти COVID-19 дають недовготривалий ефект - французьке дослідження

Бустерні щеплення проти COVID-19 дають недовготривалий ефект - французьке дослідження

15:25 10.02.2023
Україна зможе надати радіолокаційні дані про проліт російських ракет у повітряному просторі Румунії – Ігнат

Україна зможе надати радіолокаційні дані про проліт російських ракет у повітряному просторі Румунії – Ігнат

07:12 01.02.2023
Палата представників США підтримала скасування режиму надзвичайного стану в сфері охорони здоров'я через COVID-19

Палата представників США підтримала скасування режиму надзвичайного стану в сфері охорони здоров'я через COVID-19

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рецептурні ліки з 1 квітня продаватимуть за електронним рецептом, в аптеках виник ажіотаж

ВР має намір надати державні гарантії учасникам війни на біологічне посттравматичне батьківство (материнство)

Третій етап медреформи та формування мережі медзакладів розпочнеться у 18 областях та Києві

Іспанія навчить українських лікарів методів сучасного протезування - прем'єр

Колишнього першого заступника глави МОЗ Комаріду підозрюють у безпідставній реєстрації ліків від COVID-19

ОСТАННЄ

У МОЗ України розраховують на подальшу співпрацю з Канадським Червоним Хрестом і ТЧХУ

Обсяг експорту українських ліків знизився у 2022 році, однією з причин стало ускладнення логістики - фармкомпанії

У Запоріжжі запустять медичний хаб для переселенців з області

Перевірки дотримання вимоги відпуску ліків за рецептом через воєнний стан фактично не здійснюються

МОЗ розширює доступ українців до медичної допомоги, перелік рецептурних препаратів не доповнювався - Ляшко

Майже всі аптеки України підключені до ЕСОЗ, перелік рецептурних препаратів не змінився - Ляшко

Електронний рецепт, який запрацює з 1 квітня, спростить доступ українців до лікування - експерт

Рецептурні ліки з 1 квітня продаватимуть за електронним рецептом, в аптеках виник ажіотаж

Українська "Юрія-Фарм" придбала узбецьку "Река-Мед" за допомогою ЄБРР

ВР пропонують розширити перелік медзакладів, при яких створюються військово-медичні комісії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА