Посадовець ТЦК на Івано-Франківщині фальсифікував дані про мобілізованих для статистики

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру одному з начальників Територіального центру комплектування (ТЦК) в Івано-Франківській області, який вносив неправдиву інформацію до автоматизованої системи обліку з метою фіктивного підвищення показників мобілізації.

"Посадовець за допомогою свого криптографічного ключа несанкціоновано змінював відомості у картках військовозобов’язаних: оформлював їхнє нібито залучення до війська, знімав з обліку та видавав направлення до трьох різних військових частин", - йдеться в повідомленні ДБР в телеграм-каналі в понеділок.

При цьому, як зазначають у відомстві, посадовець ТЦК достеменно знав, що зазначені особи фактично не були мобілізовані.

"Правоохоронці вже встановили 17 осіб, яких фігурант незаконно "мобілізував". Усі вони перебували за місцем проживання, а військові частини, до яких їх начебто скерували, підтвердили відсутність таких мобілізованих у своїх лавах", - уточнюють в Бюро.

Слідство вважає, що дії посадовця були умисними та спрямованими на штучне покращення звітності щодо мобілізації.