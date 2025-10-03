"Дія" повідомлятиме українців про доступ до їхніх даних у державних реєстрах

Уряд ухвалив постанову, що запускає підсистему моніторингу доступу до персональних даних, через яку українці отримуватимуть сповіщення у "Дії", повідомив перший віцепрем’єр – міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Українці зможуть бачити, хто і з якою метою переглядає їхні дані в реєстрах. Про запуск функціоналу сповіщень розповімо згодом", - написав Федоров у Телеграм-каналі в п’ятницю.

Зазначається, що тепер система фіксуватиме кожен факт обміну даними українців між державними органами: "Дія" надсилатиме сповіщення про те, хто, коли та з якою метою звертався до їхніх даних у реєстрах.

Федоров уточнив, що сповіщення про взаємодію з даними не стосуються випадків, пов’язаних з розслідуванням злочинів, контррозвідкою, боротьбою з тероризмом або досудовим розслідуванням.