Україна готова надати державам ЄС дані про зв’язок підсанкційних осіб і компаній з фінансуванням війни

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявляє, що Україна зібрала дані про зв’язок підсанкційних осіб і компаній з фінансуванням війни і готова надати цю інформацію будь-якій державі-члену Європейського Союзу.

"Учасники групи зосереджують увагу на санкційній політиці ЄС, а також заходах з арешту й конфіскації активів фізичних і юридичних осіб, причетних до спонсорування збройної агресії росії проти України", - йдеться в повідомленні Мін'юсту за результатами участі Стефанішиної у 29-му засіданні Робочої групи Європейської комісії з питань арешту та конфіскації російських активів (Task Force Freeze and Seize).

Зазначається, що віцепрем'єрка підкреслила важливість не лише ефективної реалізації санкцій, а й виявлення всього підсанкційного майна для подальшого застосування обмежень, а також наголосила на готовності України поглиблювати співпрацю з європейськими партнерами в цьому напрямі.

"Україна зібрала значний обсяг даних, що підтверджує прямий зв’язок підсанкційних осіб, компаній і секторів, на які поширюються обмеження, з фінансуванням російської агресії та підтримкою військової машини РФ. Ми готові надати цю інформацію будь-якій державі-члену ЄС та розраховуємо на тісну координацію зусиль", — зазначила Стефанішина.

Робоча група Єврокомісії з питань заморожування та конфіскації активів була створена у березні 2022 року для забезпечення ефективного виконання санкцій ЄС. Її мета — виявлення, заморожування та, за можливості, конфіскація активів осіб, які підтримують агресію РФ. До складу групи входять представники всіх 27 країн-членів ЄС, Єврокомісії, Євроюсту, Європолу та інших профільних структур.