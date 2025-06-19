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16:03 19.06.2025

Дослідники зафіксували наймасовіший витік даних в історії, скомпроментовані майже 16 млрд облікових записів

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Дослідники зафіксували наймасовіший витік даних в історії, скомпроментовані майже 16 млрд облікових записів

Дослідники підтвердили те, що є найбільшим витоком даних в історії, коли було викрито майже 16 млрд облікових даних для входу, включаючи паролі. В рамках розслідування, яке розпочалося на початку року, дослідники припустили, що масовий витік паролів є роботою кількох викрадачів інформації, повідомляє Forbes.

За словами Віліуса Петкаускаса з Cybernews, дослідники якого розслідують витік з початку року, "було виявлено 30 розкритих наборів даних, кожен з яких містить від десятків мільйонів до понад 3,5 млрдзаписів". Загалом, підтвердив Петкаускас, кількість скомпрометованих записів досягла 16 млрд. Ці колекції облікових даних для входу, ці бази даних, наповнені скомпрометованими паролями, вважаються найбільшим подібним витоком в історії.

Витік обсягом 16 млрд паролів, що містяться в надмасивних наборах даних, включає мільярди облікових даних для входу із соціальних мереж, VPN, порталів розробників та облікових записів користувачів усіх основних постачальників. Відзначається, що жоден з цих наборів даних раніше не був оприлюднений, це все нові дані.

"Це не просто витік – це план масового використання. Це не просто переробка старих витоків. Це свіжі, масштабні розвідувальні дані, які можна використовувати як зброю", - попередили дослідники.

Зазначається, що більшість цих розвідувальних даних було структуровано у форматі URL-адреси, за якою йшли дані для входу та пароль. Дослідники заявили, що інформація, що міститься в ній, відчиняє двері до "практично будь-якого онлайн-сервісу, який тільки можна уявити, від Apple, Facebook та Google до GitHub, Telegram та різних урядових служб".

Теги: #дані #витік

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