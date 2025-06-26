ЦРУ підтвердило серйозну шкоду іранській ядерній програмі

Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США має у своєму розпорядженні достовірні розвідувальні дані, які свідчать про суттєве ураження ядерної програми Ірану внаслідок нещодавніх цілеспрямованих ударів.

"ЦРУ може підтвердити, що сукупність достовірних розвідувальних даних вказує на те, що ядерній програмі Ірану було завдано серйозної шкоди в результаті нещодавніх цілеспрямованих ударів. Це включає нові розвідувальні дані, отримані з історично надійного і точного джерела/методу, про те, що кілька ключових іранських ядерних об'єктів були зруйновані і їх доведеться відбудовувати протягом багатьох років", — йдеться в заяві директора ЦРУ Джона Реткліффа, опублікованій на офіційному сайті Центрального розвідувального управління США.

За його словами, ЦРУ продовжує збирати додаткову інформацію з надійних джерел, щоб інформувати відповідальних осіб, а також наглядові органи.

Як повідомлялося, у вівторок CNN з посиланням на джерела повідомив, що попередня оцінка розвідувального управління Міноборони США показує: американські удари по Ірану не змогли ліквідувати основи іранської ядерної програми. "Три людини, ознайомлені з первісною оцінкою розвідки США, заявили, що удари США по ядерних об'єктах Ірану у вихідні не знищили ключових складників ядерної програми, яка, імовірно, відкотилася у своєму розвитку лише на місяці", - інформував телеканал.

Два співрозмовники розповіли CNN, що запаси збагаченого урану залишилися цілими. Одне джерело додало, що іранські центрифуги зі збагачення урану переважно вціліли.

Джерело: https://www.cia.gov/stories/story/statement-from-director-john-ratcliffe-about-intelligence-on-irans-nuclear-program/