Адміністрація Трампа скоротить обмін розвідданими з Конгресом після витоку про удари по Ірану

Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір обмежити обмін секретною інформацією з Конгресом через витік внутрішньої оцінки ефективності нещодавніх бомбардувань ядерних об’єктів Ірану, повідомляє портал Axios із посиланням на чотири джерела.

Йдеться про попередню "Оцінку бойових втрат" Агентства військової розвідки США (DIA), яка була оприлюднена у ЗМІ після розміщення в системі CAPNET, що використовується для обміну секретною інформацією між адміністрацією та Конгресом. За оцінками, удари лише тимчасово відкинули ядерну програму Ірану, а не "знищили" її, як заявляв Трамп.

За даними порталу, один із високопоставлених представників Білого дому заявив: "Ми оголошуємо війну витокам інформації". Інше джерело з адміністрації підкреслило: "Щойно ми розміщуємо інформацію на CAPNET — вона з’являється у ЗМІ. Немає сенсу робити це знову".

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп назвав неправдивими повідомлення CNN і The New York Times про те, що удари США по іранських ядерних об'єктах не досягли поставленої мети.

Директор Національної розвідки США Тулсі Габбард в своєму дописі, оприлюдненому в соціальній мережі Х зазначила, що нові розвідувальні дані Сполучених Штатів підтверджують, що ключові ядерні об’єкти Ірану — Натанз, Фордоу та Есфахан — були знищені, і їхнє відновлення потребуватиме років.

Пентагон у співпраці з Федеральним бюро розслідувань США розпочав кримінальне розслідування витоку секретної оцінки Агентства оборонної розвідки щодо наслідків ударів по іранських ядерних об’єктах: "Ми зараз проводимо розслідування витоку з ФБР, тому що ця інформація призначена для внутрішніх цілей, оцінки бойових збитків", – заявив міністр оборони США Піт Гегсет у середу під час саміту НАТО

Джерело: https://www.axios.com/2025/06/25/iran-bombing-intelligence-trump-congress