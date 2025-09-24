Інтерфакс-Україна
Події
11:07 24.09.2025

Українська розвідка отримала дані з серверів окупаційної влади в Криму про незаконно переміщених дітей

Кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України в результаті успішно проведеної операції знову отримали повний доступ до усіх комп’ютерів та серверів самопроголошеної влади тимчасово окупованого Криму, зокрема, про незаконне переміщення дітей з окупованих територій.

“Після проникнення в систему вдалося здобути понад 100 Тб розвідувальних даних, зокрема службове листування тзв “голови Криму” Сергія Аксьонова та робоча документація і переписка між міністерствами та службами окупаційного “Уряду Криму”. Серед отриманих даних є велика кількість документів про незаконне переміщення українських дітей з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Вдалося здобути списки неповнолітніх, які були вивезені окупаційною владою на ТОТ АР Крим та рф (анкетні дані дітей, дані на опікунів та місця їх проживання/навчання)”, - йдеться в повідомленні.

Ця інформація передана правоохоронним органам для розслідування воєнних злочинів щодо викрадення українських дітей.

Крім цього, вдалося отримати списки військовослужбовців РФ з персональними анкетними даними та інформацією про родичів, а також списки увʼязнених та загиблих, заяви окупантів з проханнями виділити їм земельні ділянки на території Криму.

“Окремі файли службового листування між міністерствами окупаційної влади Криму та документи про численні наради підтверджують факт дефіциту паливно-мастильних матеріалів після ударів по російських НПЗ”, - повідомили в ГУР.

За даними джерел, це вже друге успішне проникнення на сервери окупаційної влади в Криму за останні місяці.

