Викрито схему незаконного доступу до закритих судових рішень

Правоохоронці повідомили про підозру трьом особам, зокрема двом адвокатам, за несанкціонований доступ до закритих судових рішень, що давало їм змогу отримували закриту інформацію про слідчі дії для попередження клієнтів, повідомило Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

"НАБУ і САП повідомили двом адвокатам та фактичному керівнику адвокатського об’єднання про підозру у несанкціонованому доступі до закритої частини Єдиного державного реєстру судових рішень", - йдеться у повідомленні НАБУ у телеграмі у вівторок.

За даними слідства, підозрювані незаконно отримали доступ до закритої частини ЄДРСР, включно з рішеннями ВАКС. Згодом було розроблено спеціальний скрипт, який кожні 12 годин збирав дані та зміст нових судових рішень щодо клієнтів адвокатів і дозволяв проводити ручний пошук у реєстрі.

Відтак, підозрювані систематично отримували закриту інформацію про слідчі дії, щоб попереджати клієнтів. Усього здійснено майже 40 тисяч пошукових запитів та переглянуто понад 7,5 тис. судових рішень.