Події

19:34 24.12.2021

У Франції побоюються, що "омікрон" у січні паралізує економіку, життєво важливі служби

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У Франції побоюються, що "омікрон" у січні паралізує економіку, життєво важливі служби

Фахівці у Франції не відкидають, що штам COVID-19 "омікрон" у січні стане серйозною проблемою для економіки країни та низки інших сфер, пише в п'ятницю газета "Фігаро".

Видання пояснює, що побоювання ґрунтуються на тому, що "омікрон" - дуже заразний штам і тому в період, коли він почне швидке поширення у Франції, численні працівники при зараженні будуть змушені брати лікарняний.

Член спеціальної наукової ради, що дає рекомендації владі Франції щодо боротьби проти COVID-19, Олів'є Герен повідомив, що перебої в роботі можуть торкнутися "виробництва продуктів харчування, сфери безпеки, енергетики, транспорту, сфери охорони здоров'я".

Глава цієї ради Жан-Франсуа Дельфресі, у свою чергу, побоюється "можливої дезорганізації певної частини життєво важливих служб".

"Фігаро" зазначає, що нині "омікрон" ще не став домінуючим штамом у Франції. "Проте вже видно тривожну тенденцію, і всі чекають на шосту хвилю коронавірусу в січні", - пише видання.

У четвер міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран повідомив, що протягом доби в країні виявили 88 тис. випадків зараження коронавірусом.

"88 тис. позитивних (на коронавірус - ІФ) випадків було зафіксовано", - сказав міністр.

"Це найгірші показники від початку пандемії", - зазначив він.

Французькі ЗМІ нагадують, що попередній рекорд із захворюваності було встановлено 8 квітня 2021 року, тоді зареєстрували 84,9 тис. випадків COVID-19.

За останні 24 години від наслідків коронавірусу у Франції померло 179 людей. Понад 3,2 тис. осіб нині перебувають у лікарнях у відділеннях інтенсивної терапії.

Тим часом третю дозу вакцини від коронавірусу у Франції отримали понад 20 млн осіб.

У багатьох країнах Європи останніми тижнями зростає захворюваність. Рекорд із захворюваності раніше зафіксували у Великій Британії - майже 120 тис. випадків коронавірусу за добу.

 

 

Теги: #побоювання #штам #економіка #франція
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